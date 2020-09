Neuer Werbevertrag für Jürgen Klopp: Liverpool-Trainer steht jetzt bei Adidas unter Vertrag

Vor seiner Unterschrift bei Adidas wurde Klopp, wie auch die gesamte Mannschaft des FC Liverpool, von New Balance ausgerüstet. Während das Team künftig bei Weltmarktführer Nike unter Vertrag steht, schloss sich Trainer Klopp dem Konzern mit den drei Streifen an und wird von jetzt an in Adidas-Schuhen am Spielfeldrand stehen. Zur Vergütung des ehemaligen BVB-Coaches machte Adidas keine Angaben. "Ein gutes Produkt hat seinen Preis", ließ Rorsted nur durchblicken. In eine Honorar-Kategorie mit Juve-Star Cristiano Ronaldo sowie Lionel Messi, der seinen bis 2021 laufenden Vertrag beim FC Barcelona nach wochenlangen Unruhen nun doch erfüllen wird, ist Klopp jedoch wohl nicht einzuordnen.