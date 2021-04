"Werde ich nicht": Adi Hütter vermeidet weiter Treuebekenntnis zu Eintracht Frankfurt

Der erstmalige Einzug in die Champions League ist ganz nah - und doch muss Eintracht Frankfurt im Sommer den Verlust seiner kompletten Führungsriege befürchten. Der Abgang von Bruno Hübner ist schon fix, Sportvorstand Fredi Bobic will trotz eines Vertrags bis 2023 ebenfalls weg und auch Trainer Adi Hütter will sein Ende Februar geäußertes klares Bekenntnis („Ich bleibe!“) trotz hervorragender sportlicher Perspektive derzeit nicht mehr in dieser Deutlichkeit wiederholen. Anzeige

Auf die Frage, ob er die Journalisten zu seinen Zukunftsplänen ein bisschen erhellen könne, antwortete der Österreicher am Donnerstag: „Nein, werde ich nicht. Ich werde mich nicht immer wiederholen, sondern ich werde weiter genau das tun, was ich bisher gemacht habe. Ich werde mich aufs Wesentliche konzentrieren und das ist der VfL Wolfsburg.“ In der Mannschaft habe ihn noch keiner auf das Thema angesprochen. „Die Fragen kommen alle von außen“, bekräftigte Hütter.

Der Erfolgscoach der Hessen war in der vergangenen Woche als Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach gehandelt worden und vermeidet es seither, einen Verbleib am Main über diesen Sommer hinaus mit seinen Worten noch einmal zu bestätigen.