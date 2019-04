„Werde nicht Sportdirektor in Hannover“: Dieter Hecking will noch nicht ins Management

Klarstellung von Dieter Hecking nach dem Gladbacher 1:0-Sieg zur 96-Suche eines Nachfolgers für den freigestellten Manager Horst Heldt. „Ich werde nicht Sportdirektor in Hannover“, sagte der Gladbach-Trainer. Hecking erläutert, dass er sich „drei, vier Tage Gedanken“ um seine Zukunft gemacht habe. In Gladbach ist zum Saisonende Schluss, obwohl sein Vertrag erst im vergangenen Winter um ein Jahr bis Juni 2020 verlängert wurde. Der frühere 96-Profi und jetzige Salzburger Coach Marco Rose wird neuer Borussen-Trainer.

Kein Kontakt zwischen Hecking und Hannover 96

„So wollte ich nicht aufhören“, sagte Hecking. „Ich habe mich dann entschieden, dass ich weiter Trainer bleiben will. Ich werde in der nächsten Saison irgendwo in Europa an der Linie stehen.“ Den Schritt ins Management hat Hecking um einige Jahre verschoben.

Nach SPORTBUZZER-Infos hat es auch keinen Kontakt von 96 zu Hecking gegeben, was der bei Bad Nenndorf lebende Trainer auch bestätigte. Hecking wird damit bei 96 weder Trainer noch Sportdirektor.