"Wir werden alles versuchen": Hannover 96 kämpft um Marvin Bakalorz

Geboren in Hildesheim, aber doch Hannoveraner: der 96-Trainer Mirko Slomka. Wohnhaft in Bad Nenndorf, gefühlt auch ein ewiger Hannover-Trainer: HSV-Coach Dieter Hecking. „Wir beide sind wirklich sehr gut befreundet“, betont Slomka. Er und Hecking haben „auch schon telefoniert“, sagte der 96-Coach. Von neuem Trainer zu neuem Trainer, wie zwei ziemlich beste Freunde der 2. Liga, die beide aufsteigen wollen. Auch bei Marvin Bakalorz sind sich beide Fußballlehrer einig. Hecking will ihn, Slomka möchte mit ihm verlängern. Ein Tauziehen mit offenem Visier, ohne Tricks und krumme Dinger, sagt Slomka.

Hannover will dem Kapitän der abgelaufenen Saison „etwas bieten, wir werden alles versuchen“, erklärt Slomka. „Baka ist ein fantastischer Spieler für Hannover 96 mit Herz und Leidenschaft. Der ist besessen auf dem Platz, auch besessen im Training. Aber natürlich weckt ein Spieler, der diese Persönlichkeit hat, Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Hamburger ihn auch wollen. Jetzt ist es an uns zu sagen: Was können wir ihm bieten? Nicht mehr im Portemonnaie. Aber was können wir ihm bieten, dass er sich für uns begeistert?“

Hamburg bietet mehr Geld, Hannover ein gutes Leben

Das heißt auch: Der Hamburger SV bietet mehr Geld, Hannover – zumindest aktuell – eine gesicherte Lebensqualität. Bakalorz weiß, was er an 96 hat, er wohnt hier und fühlt sich wohl in seinem Umfeld. In der 96-Kabine ist der „Baka“ ohnehin der Boss – neben Edgar Prib. Auch die beiden Mittelfeldspieler verstehen sich prima. In Hamburg müsste sich der 29-Jährige seinen Chefstatus erst erarbeiten. Nun muss Bakalorz sich entscheiden: Will er Geld oder gutes Leben?

In Hamburg kann sich Bakalorz gewiss auch gut einleben, aber die Frage ist, ob er sich mit 29 Jahren noch einmal neu einrichten will. In Hannover ist Bakalorz der Liebling der Nordkurve, in Hamburg weiß er nicht, wie sich die Stimmung entwickelt.