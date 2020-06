Werden Bremen gegen FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern München kann mit einem Sieg am Dienstag gegen SV Werder Bremen den Gewinn der achten deutschen Meisterschaft nacheinander perfekt machen . "Es liegt in unserer Hand", sagte Trainer Hansi Flick vor der Bundesligapartie gegen die abstiegsbedrohten Bremer. Für Flick wäre es der erste Meistertitel als Trainer, für den deutschen Rekordmeister bereits der 30 Titelgewinn. Gewinnen die Münchner nicht, müssen sie abwarten , wie der Tabellenzweite Borussia Dortmund am Mittwoch im Heimspiel gegen Mainz spielt. Die Bayern haben vor dem drittletzten Spieltag sieben Punkte Vorsprung auf den BVB. In Bremen stehen die zuletzt gesperrten Angreifer Thomas Müller und Robert Lewandowski nach Sperren wieder zur Verfügung.

Trotz der scheinbar aussichtslosen Ausgangsposition will Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt gegen Bayern München seine beste Mannschaft aufbieten."Ich werde keinen Spieler schonen", sagte der Werder-Coach. Die einstigen Rivalen im Kampf um die Meisterschaft trennen drei Spieltage vor Schluss satte 45 Punkte. Dennoch wollen die Bremer dem souveränen Tabellenführer einen harten Kampf liefern. "Es ist eine unglaublich schwere Aufgabe, gegen eine unglaublich dominante Bayern-Mannschaft, die so dominant ist wie schon lange nicht mehr. Aber wir gehen in das Spiel, um zu punkten", sagte Kohfeldt. Hoffnung für Werder: Nach dem 5:1 in Paderborn haben es die Bremer wieder selbst in der Hand, die Liga zu halten.