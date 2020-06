Bremen-Aufsichtsratsboss Marco Bode kündigt Gespräche nach Köln-Spiel an: "Werder muss Werder bleiben"

Trotz des drohenden Abstiegs von Werder Bremen bleibt die Stimmung rund um den Verein hoffnungsvoll! Aufsichtsratsboss Marco Bode habe zwar ein "flaues Bauchgefühl" und Aufregung sei auch da , sagte er. Dennoch glaube der Werder-Boss an eine realistische Chance auf die Relegation.

" Wir haben in den letzten Tagen noch mal Mut geschöpft . Nachdem wir im Mainz-Spiel einen Big-Point haben liegen lassen, haben wir den Glauben wieder gefunden", erklärte Bode bei Sky vor der Partie gegen den 1. FC Köln. Es gab eine normale Trainingswoche und Input von Mitarbeitern und Menschen drumherum. Man merkt, dass viele Herzen an Werder hängen. Das gibt Spielern Vertrauen, dass die Sympathie und Nähe zu Werder vorhanden ist."

Unterschiedlicher könnte die Stimmung kaum sein: 2004 holte Werder Bremen noch unter Trainer Thomas Schaaf (Bild links) die Deutsche Meisterschaft. 16 Jahre später droht der ganz große Absturz. Die Bremer könnten am 34. Spieltag der Saison 2019/2020 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte absteigen. Eine Chronologie des Absturzes. ©

Vom Meister zum Abstieg? Der Werder-Absturz in Bildern:

Kohfeldt: Herz für Werder "über alle Maßen"

Sollte der Abstieg von Werder doch schon nach dem Spiel heute feststehen, würden die Verantwortlichen der Grün-Weißen bereits am Sonntag miteinander sprechen. "Ein einfaches ‚weiter so‘ kommt nicht infrage", sagte Bode. "Es geht um den Klub. Ich werde mich nicht aus den Staub machen, wenn das schief geht. Wir werden uns das anschauen und fragen, wie es zu der Krisensaison gekommen ist. Wir müssen einen verantwortungsvollen Umfang finden. Auch wenn es schief geht: Werder muss Werder bleiben", so Bode.