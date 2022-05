Werder-Baustellen nach Bundesliga-Rückkehr: Darum ist Bremen in Liga eins in der "Underdog-Rolle"

Auch noch am Montagmorgen dröhnte es im Stakkato "Werder" von der einen und "Bremen" von der anderen Seite. Nur wechselte der Sprechgesang nicht mehr von Ost- zu Westkurve, sondern lediglich an zwei Tresen der Bierkneipe Gleis 11 im Hauptbahnhof hin und her. Einige Enthusiasten hatten nach dem direkten Wiederaufstieg des SV Werder die ganze Nacht durchgehalten. Ganz nach der Vorgabe, die Kapitän Ömer Toprak am Sonntag ausgegeben hatte. "Heute Abend wird gefeiert bis zum Morgen. Da schläft keiner und wenn einer schläft, dann wecke ich den auf." Der Truck mit der Lackierung "Der SVW ist wieder da" quetschte sich in Schleichfahrt durch die Menschenmassen am Osterdeich, das gesamte Steintorviertel hatte sich in eine einzige Feiermeile verwandelt. Beim Double 2004 war in der Hansestadt nicht viel mehr los. Anzeige

Fans wie Profis sei der Ausnahmezustand erlaubt. Alle, die beim SV Werder in der Verantwortung stehen, haben gewusst, was eine weitere Ehrenrunde in der Zweitklassigkeit bedeutet hätte. Eine Verzwergung, wie sie der 1. FC Nürnberg oder Hannover 96 schon hinter sich haben. Nur einer blieb in dem emotionalen Wirrwarr mitsamt Platzsturm erstaunlich gelassen: Ole Werner zog selbst inmitten einer Bierdusche noch ein typisch norddeutsch-nüchternes Fazit. Der 34-Jährige sprach von "einer außergewöhnlichen Leistung, einer außergewöhnlichen Geschichte, einem außergewöhnlichen Moment".

Erst im von Fernsehmoderator und Stadionsprecher Arnd Zeigler geführten Talk mit Vorstandschef Klaus Filbry taute auch der Cheftrainer auf – und zog sogleich Vorgänger Markus Anfang in die Gesamtbetrachtung ein. Dessen gefälschter Impfpass stellte den Klub zwar vor eine Zerreißprobe, ermöglichte aber erst Werners Verpflichtung. Dass er und Werder zusammenfanden, war also irgendwie Zufall – aber im Nachhinein ein Glücksfall. Die Grundlage für die grün-weiße Wiedergeburt.

Trainer Werner mit Macher-Mentalität "In allem, was Ole als Mensch verkörpert und wie er Fußball spielen lassen will", lobte Filbry, "ist er für uns der Richtige. Das hat er von A bis Z unter Beweis gestellt." Bei Werners Amtsantritt war Werder Zehnter. 20 Punkte nach 15 Spieltagen. Die Abstiegszone näher als die Aufstiegsplätze. Doch ohne großes Gewese schweißte dieser im Kopf sehr klare Fußballlehrer, von dem übrigens auch DFB-Chefausbilder Daniel Niedzkowski schwärmt, das Team zusammen, wie Filbry anschaulich erklärte: "Nicht so viel schnacken, einfach machen – das ist es, was Bremen braucht." Der Boss hofft nur, "dass das der letzte Aufstieg ist, den wir mit Werder Bremen feiern, weil wir in der 1. Liga bleiben".

Aber vielleicht müssen die Bremer damit leben, dass sie ein Dasein zwischen Hoffen und Bangen führen müssen – und notfalls auch die Ligen mal wieder wechseln. Werner kündigte zwar an, auch in der Bundesliga versuchen zu wollen, "Werder-Bremen-Fußball zu bieten, aber bei der Qualität der Gegner werden wir häufiger in der Underdog-Rolle sein". Da ahnt einer, was kommt.