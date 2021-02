Felix Magath über Trainer-Engagement bei Werder Bremen: "Hätte ich mir sparen können"

Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath bereut in der Rückschau sein Engagement bei Werder Bremen. "Was ich mir hätte sparen können, war Bremen", sagte der 67-Jährige im Bild-Podcast "Phrasenmäher". "Es war klar, dass ich als HSV-Spieler nicht nach Bremen passe." Der Verein sei damals nicht bereit gewesen, sich auf seine Art einzulassen. "Das ist ja im Grunde immer noch so", beschrieb Magath seine Wahrnehmung von Werder:"Die wollen noch familiär, lieb und alle zusammen sein. Ich sage: Ich bin ein Profi. Bei mir geht es nur um den Erfolg - egal wie." Mit dieser Einstellung habe er "nie nach Bremen gepasst und würde auch heute nicht nach Bremen passen."

