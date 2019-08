Werder-Boss Bode wehrt sich nach Fanprotesten gegen neuen Stadionnamen

Werder Bremens Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode hat den Verkauf der Namensrechte für das Weserstadion verteidigt. „Wenn wir in der Bundesliga mithalten wollen, gehört Sponsoring dazu. Wir sind nun mal ganz weit weg von einer Situation wie sie sich die Macher der Olympischen Spiele vorgestellt haben“, sagte der 50-Jährige der Sport Bild mit Blick auf die Fanproteste während der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (1:3) am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. „Wir befinden uns in einem kommerziellen Umfeld im Profi-Sport.“