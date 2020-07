Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim live im TV und Online-Stream sehen

Zu einem packenden Nord-Derby zwischen Werder Bremen und dem HSV wird es in der Relegation nicht kommen. Denn trotz der 0:3-Pleite des 1. FC Heidenheim am 34. Spieltag der 2. Bundesliga dürfen die Schützlinge von Trainer Frank Schmidt weiter vom Bundesliga-Aufstieg träumen - dank dem 1:5-Debakel des HSV im Parallel-Spiel gegen den SV Sandhausen. Am Donnerstag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) kann sich Heidenheim bei Werder Bremen eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Montag verschaffen. Seit der Wiedereinführung der Relegations-Spiele 2009 setzte sich bisher jedoch erst drei Mal der Zweitligist durch.