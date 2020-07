Eigentor und Augustinsson verhindern Abstieg von Werder Bremen - 1. FC Heidenheim bleibt zweitklassig

Ein Eigentor und ein Last-Minute-Treffer von Ludwig Augustinsson haben Werder Bremen vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahrt. Die Hanseaten kamen im Relegations-Rückspiel beim Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim zu einem 2:2 (1:0) und machten den Klassenerhalt nach dem 0:0 im ersten Duell am vergangenen Donnerstag nur aufgrund der beiden erzielten Auswärtstore perfekt. Pechvogel des Abends war Norman Theuerkauf, der den Ball bei einem Klärungsversuch aus rund 14 Metern unglücklich im eigenen Netz versenkte (3.) und Werder damit früh auf in Richtung Klassenerhalt brachte. Heidenheim, das kurz vor dem Ende durch Tim Kleindienst ausglich (85.), verpasste den größten Erfolg der Vereinsgeschichte denkbar knapp und muss auch in der kommenden Saison in der 2. Liga ran. Werders zweiter Treffer gelang Augustinsson in der vierten Minute der Nachspielzeit. Heidenheim kam anschließend durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kleindienst noch zum Endstand (90.+8).

Werder-Trainer Florian Kohfeldt, dessen Zukunft in Bremen trotz der Rettung auf der Zielgeraden als ungewiss gilt, hatte seine Startelf im Vergleich zum Hinspiel umgebaut. Insgesamt gab es drei Wechsel. Für Niclas Füllkrug stürmte Josh Sargent, zudem rückten Augustinsson und Kevin Vogt für den gesperrten Niklas Moisander und Philipp Bargfrede in die Anfangsformation. Bei Heidenheim durfte Vereinsikone Marc Schnatterer von Beginn an ran.

Werder erwischt in Heidenheim starken Start Den bessere Start erwischte Werder. Sargent prüfte Kevin Müller im FCH-Tor schon nach wenigen Sekunden. Dass kurz darauf schon die Führung heraussprang, hatten die Bremer dann allerdings dem Zweitligisten zu verdanken. Bedrängt von Milot Rashica und Sargent schaufelte Theuerkauf den Ball am chancenlosen Müller vorbei ins eigene Tor. Auch in der Folge blieb der Favorit tonangebend, Heidenheim fand erst langsam ins Spiel und erarbeitete sich zunehmend mehr Ballbesitz. Wirklich gefährlich wurde die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in ihren Offensivbemühungen zunächst aber nicht.

Dies änderte sich mit Beginn des zweiten Durchgangs. Zwischen der 46. und 48. Minute boten sich den Heidenheimern gleich drei gute Möglichkeiten. Im Mittelpunkt: Die kurz zuvor eingewechselten Stefan Schimmer und David Otto. Doch das frische Duo brachte den Ball nicht im Bremer Tor unter. Werder, das zuletzt 1980 aus der Bundesliga abgestiegen war, blieb von der kurzzeitigen Wucht der gegnerischen Angriffe unbeeindruckt und stabilisierte sich schnell. Statt das Ergebnis nur zu verwalten, suchten die Hanseaten wieder selbst den Weg nach vorn.