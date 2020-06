Werder Bremen im freien Fall: Der Absturz des Traditionsvereins in Bildern - Kohfeldt: "Geht um alles"

Die fetten Jahre sind vorbei - dieser Satz beschreibt die aktuelle Lage von Werder Bremen ziemlich treffend. Der Meister und Pokalsieger von 2004 könnte am Samstag nach 40 Jahren Bundesliga in die 2. Liga absteigen. Dabei spielten die Hanseaten unter Trainer Thomas Schaaf auch nach dem Double-Gewinn weiter groß auf und qualifizierten sich in den Folgejahren für die Champions League.

Was ist aus diesem Werder geworden? Der große Wendepunkt ist das Jahr 2010: Von dort an geht es mit bergab - in der Saison 2019/20 sogar steil bergab. Der Abstieg des Traditionsvereins droht. Vom Meistertiel 2004 bis hin zur aktuellen Katastrophensaison: Der SPORTBUZZER blickt zurück auf den freien Fall von Werder Bremen.