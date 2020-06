Werder Bremen vor dem nächsten Tiefpunkt: So dramatisch wäre der Abstieg für Stadt und Verein

Der bitterste Tag in den Annalen des SV Werder Bremen, so steht es in jeder Chronik, ereignete sich am 24. Mai 1980. Letztes Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Mit Zeitungsanzeigen hatten die Bremer noch versucht, Zuschauer ins Weserstadion zu locken. 17.000 kamen, die am 34. Spieltag eine 0:5-Klatsche erlebten. Die letzte rechnerische Chance auf den Klassenerhalt hatten die Hanseaten verspielt. Es gibt ein altes Schwarz-Weiß-Foto mit dem verzweifelt rufenden Rudi Assauer – der damalige Manager hatte sich selbst auf die Trainerbank gesetzt und doch nicht verhindern können, dass Bremen als Vorletzter abstieg. Übrigens mit umgerechnet 36 Punkten.

Ein Klub im freien Fall Vier Jahrzehnte später sieht die Bilanz noch schlimmer aus: Wieder steht Werder auf Abstiegsplatz 17, erneut kommen die Kölner. Die Bremer haben zu Hause erst sechs Punkte geholt. Sollte Fortuna Düsseldorf im Fernduell bei Union Berlin unentschieden spielen, müsste Werder mit vier Toren Differenz gewinnen – nahezu ausgeschlossen. Und so reiht sich der 27. Juni 2020 vielleicht als neuer Tiefpunkt in die Klubgeschichte ein. Dass die Stadt noch an den Klassenerhalt glaubt, ist nicht zu behaupten. Vielmehr schickt man sich in den sozialen Medien allerlei Unfug zu. Ein Werder-Fan, der beim Nachbarn klopft, der im HSV-Trikot öffnet. Bremer Stadtmusikanten, von denen der Hahn gesprungen ist, weil er beim Abstieg das Angebot von einem Geflügelzüchter, dem Werder-Sponsor, annimmt. Willi Lemke kann sich mit Galgenhumor nicht trösten. "Ganz viele", so der Ex-Manager, wären "ganz traurig, denn Bremen ist nicht durch seine Stadtmusikanten international bekannt, sondern durch Werder".

Vom Meister zum Abstieg? Der Werder-Absturz in Bildern: Unterschiedlicher könnte die Stimmung kaum sein: 2004 holte Werder Bremen noch unter Trainer Thomas Schaaf (Bild links) die Deutsche Meisterschaft. 16 Jahre später droht der ganz große Absturz. Die Bremer könnten am 34. Spieltag der Saison 2019/2020 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte absteigen. Eine Chronologie des Absturzes. ©

Welche Lehren zieht Werder aus der Saison? Viele Wohnstuben und Kneipen könnten zu Schauplätzen werden, bei denen im Abstiegsfall mehr Tränen als im leeren Stadion am Flussufer fließen. Gerade das Hamburger Beispiel macht ja deutlich, dass die 2. Liga kein Erholungsbecken ist, in das sich gestandene Erstligisten legen, um entspannt ins Oberhaus zurückzukehren. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb hat Lemke bereits Erklärungen eingefordert, "wie dieser wunderbare, stolze Verein so abfallen kann". Der Aufarbeitungsdrang in den Gremien, im Aufsichtsrat mit dem Vorsitzenden Marco Bode und der Geschäftsführung mit dem Vorsitzenden Klaus Filbry ist größer, als viele denken. Dass vor allem bei der Personalplanung viel schiefgelaufen ist, dass Verpflichtungen gestandener Profis wie Nuri Sahin wenig bewirkt haben; dass die Leihgeschäfte Ömer Toprak, Michael Lang, Davie Selke gar keine, die von Leonardo Bittencourt und Kevin Vogt nur bedingt eine Hilfe waren, ist offensichtlich. Das Gute für den Klub: Sämtliche Kaufoptionen greifen nicht für die 2. Liga. Stürmer Milot Rashica und Torhüter Jiri Pavlenka sind Spieler, die zumindest einen gewissen Transfererlös versprechen.

Personalie Kohfeldt bleibt ungewiss Dann aber, so ist zu hören, hat die Vereinsführung die Hand am Steuer. Offenbar in weiser Voraussicht sind in fast allen Arbeitsverträgen Klauseln eingebaut, die im Abstiegsfall Abschläge von 30 bis 50 Prozent vorsehen. Kaum ein Kicker kann sich also einfach so davonstehlen. Auch wenn der Umsatz um mindestens ein Drittel einbricht, sich die Fernsehgelder von 60 auf 30 Millionen Euro halbieren würden und der Lizenzspieleretat unter 30 Millionen sacken könnte, gilt das Versprechen: Bei Werder gehen die Lichter nicht komplett aus.

40 ehemalige Profis von Werder Bremen und was aus ihnen wurde Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©