Werder Bremen will gegen Gladbach im Abstiegskampf nachlegen - Kohfeldt: "Noch acht Endspiele"

Die Hoffnung, die Wende eingeleitet zu haben, gab es bei Werder Bremen in dieser Saison schon häufiger. Nach dem 3:2 in Wolfsburg, dem 1:0 in Düsseldorf oder dem 3:2 im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Doch immer dann, wenn man dachte, jetzt nehme die völlig verkorkste Saison doch noch eine positive Richtungsänderung, gab es den nächsten Rückschlag, warf die Mannschaft mit dem nächsten schwachen Auftritt wieder Fragen nach ihrer Bundesliga-Tauglichkeit auf.

Nach dem so wichtigen 1:0 in Freiburg stehen die Norddeutschen nun wieder an einem Punkt, der zur Weichenstellung werden kann. War der Dreier im Breisgau der Beginn der dringend notwendigen Aufholjagd? Oder doch wieder nur ein Strohfeuer, das schon am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach erlischt? "Die Frage habe ich mir auch gestellt. Jedem muss klar sein, dass wir nicht mehr viele Chancen bekommen werden. Wir hatten neun Endspiele, von denen wir das erste gewonnen haben. Jetzt haben wir noch acht", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Montag.

Kohfeldt warnt vor "Topteam" Gladbach: "Eine unglaubliche Wucht"

Dass die Konkurrenten im Abstiegskampf am Sonntag für Werder spielten, bekam der Bremer Trainer nur am Rande mit. "Ich war seit gestern Nachmittag schon wieder mit Gladbach beschäftigt, bin schon wieder im Tunnel für das nächste Spiel." Dass die Aufgabe gegen Gladbach deutlich schwerer werden dürfte, müsse jedem bewusst sein, sagte Kohfeldt. "Wir spielen gegen ein absolutes Topteam der Liga. Sie haben vor allem in der Offensive eine unglaubliche Wucht."