Matthäus kritisiert Werder: "Zurecht abgestiegen" – Hamann warnt Bremer vor schwieriger 2. Liga

Werder Bremen steht vor einem gewaltigen Umbruch. Erstmals seit über 40 Jahren werden die Norddeutschen in der kommenden Saison nur in der 2. Bundesliga spielen. Das 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach war in Verbindung mit dem Heimsieg von Konkurrent 1. FC Köln gegen Schalke 04 (1:0) zu wenig, um sich zu retten. Anders als im vergangenen Jahr reichte es nicht mal für die Teilnahme an der Relegation. Ein Effekt des Trainerwechsels von Florian Kohfeldt zu Klublegende Thomas Schaaf zum letzten Spieltag war nicht erkennbar. Der Abstieg war am Ende verdient - da waren sich die Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus und Dietmar Hamann einig. Anzeige

"Bremen ist zurecht abgestiegen, sie haben in den letzten Wochen keine Punkte mehr geholt und schlecht gespielt", sagte Matthäus angesichts von nur einem Punkt aus den letzten zehn Spielen bei Sky und stellte sich die Frage, warum Schaaf die schwierige Aufgabe einen Spieltag vor dem Ende überhaupt übernommen habe. Man müsse den Ex-Meistertrainer "fragen, ob er sich bewusst ist, was er sich da antut", so Matthäus weiter. Schaaf hatte den SVW bereits zwischen 1999 und 2013 betreut.

Auch für Hamann ist klar: Werder habe es "nicht verdient, in der Liga zu bleiben". Beim SVW herrsche nun "komplette Leere - es ist für keinen Spieler schön, mit so einer Mannschaft und so einem Klub abzusteigen". Der 48-Jährige macht sich Sorgen um den Traditionsklub, der 1963 zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga gehörte und seither insgesamt vier Mal Meister wurde - zuletzt vor 16 Jahren unter Schaaf. "Ich glaube, dass die Bremer es am schwersten finden werden, wieder hochzukommen. Den Kölnern und Bielefeldern hätte ich es eher zugetraut."