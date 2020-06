Pro und Contra zum Bundesliga-Finale: Schafft es Werder Bremen noch in die Relegation?

Vielerorts wäre Florian Kohfeldt ziemlich sicher längst nicht mehr in Amt und Würden. Schon vor der Corona-Pause befand sich Werder Bremen unter ihm im freien Fall. Der allgemeine Reflex in der Fußball-Branche in diesen Situationen ist für gewöhnlich klar: Ein Wechsel auf der Trainerbank. Wenn dann noch eine (in dieser Form natürlich völlig ungewöhnliche) Unterbrechung wie die vergangene hinzukommt, dann liegt eine Veränderung sogar noch mehr auf der Hand. Doch in Bremen sind die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Frank Baumann nicht von ihrem Mann des Vertrauens abgewichen – und der hieß vor wie nach der Zwangspause Kohfeldt - und das wird sich auszahlen.

Unumstritten ist der 37-Jährige, der 2017 in Bremen seine erste Stelle als Chef-Trainer im Profi-Fußball angetreten hat, dennoch nicht. Unter anderem Ex-Manager Willi Lemke hat zuletzt mehrfach gefordert, alles auf den Prüfstand zu stellen – also auf jeden Fall auch Kohfeldt. Doch mit dem Erreichen der Relegation in letzter Sekunde, und erst recht bei einem möglichen Klassenverbleib, sollte der Fußballlehrer in der kommenden Saison auch den Neuaufbau begleiten dürfen.

Zahlreiche Verletzte hatten die Saison der Bremer begleitet. Hinzu kommt, dass im vergangenen Sommer mit Europapokal-Rängen kokettiert wurde. Erst, als gerade so noch eine komplette Mannschaft zur Verfügung stand und der Tabellen-Absturz immer deutlicher wurde, definierte man an der Weser andere Ziele – spät, aber nicht zu spät. Das Vertrauen in Kohfeldt ließ dabei nie nach, das Team stand jederzeit hinter dem jungen Coach. So auch weiterhin und je mehr, desto tiefer die Schlucht wurde.

Unterschiedlicher könnte die Stimmung kaum sein: 2004 holte Werder Bremen noch unter Trainer Thomas Schaaf (Bild links) die Deutsche Meisterschaft. 16 Jahre später droht der ganz große Absturz. Die Bremer könnten am 34. Spieltag der Saison 2019/2020 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte absteigen. Eine Chronologie des Absturzes. ©

Man muss es so klar sagen: Werder Bremen spielt die Saison eines Absteigers. Daran ändern auch Achtungserfolge wie das knappe 0:1 gegen den FC Bayern nichts. 36 Tore, 68 Gegentreffer? Eine schlechtere Bilanz weist nur der abgeschlagene Letzte aus Paderborn aus. Die sechs Heimpunkte sind sogar ein Liga-Tiefstwert. Aus der "Festung Weserstadion" ist ein Selbstbedienungsladen für die Gegner geworden. Zeigen Sie mir den Werder-Fan, der im Angesicht von derartigen Schauerlichkeiten noch an das Wunder glaubt.

Nein, die Bremer werden aus der Bundesliga absteigen. Das liegt zum einen an den nackten Zahlen, zum anderen aber auch an Fortuna Düsseldorf . Den Rheinländern hat Trainer Uwe Rösler neues Leben eingehaucht. Dass die Düsseldorfer, die seit dem Trainerwechsel wesentlich spielstärker und ideenreicher auftreten, sich nicht schon längst aus eigener Kraft retten konnten, liegt nicht (wie beim SVW) am eigenen Unvermögen, sondern fast ausschließlich an unerklärlichem Pech in entscheidenden Momenten. Beispiele? Die Fortuna war gegen den Vizemeister aus Dortmund spielbestimmend, traf zwei Mal den Pfosten - und verlor erst in letzter Sekunde. In Köln führte man nach 89 Minuten 2:0, spielte letztlich 2:2 . Und gegen Paderborn trafen die Fortunen beim 0:0 vier Mal Aluminium. Kurz: es war Potenzial für mehr da.

All das lässt sich über die Bremer nicht sagen. Ja, es gab ein gelegentliches Aufflackern wie beim 5:1 gegen Paderborn Mitte Juni. Konservieren konnte Florian Kohfeldt das jedoch zu keiner Zeit. Egal, was er probierte, der junge Trainer bekam die Krise nicht in den Griff; vorbei war es mit der Lockerheit, die ihn in seinen ersten Werder-Jahren noch so sehr ausgezeichnet hatte. Kohfeldt wirkte in dieser Saison voller Pleiten, Pech und Pannen frustriert, genervt, manchmal auch demoralisiert.

Aus meiner Sicht hat Klaus Allofs recht, wenn er sagt, dass man sich zu früh auf Kohfeldt festgelegt hat. Er hatte nach Jahren der guten Arbeit zweifellos einen Vertrauensvorschuss verdient. Was ein Trainerwechsel jedoch in einer Mannschaft bewirken kann, zeigen Beispiele wie Hertha oder eben Düsseldorf. Ob es auch die Bremer gerettet hätte, bleibt Spekulation. Allerdings wird man den Eindruck nicht los, dass Kohfeldts unstrittige Fähigkeiten in diesem Jahr wirkungslos verpuffen, während andere Trainer sich zu Rettern aufschwingen, die beharrlich den Stürmen trotzen - so wie Rösler bei der Fortuna.