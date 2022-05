Offiziell: Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen verpflichtet Amos Pieper von Absteiger Arminia Bielefeld

Aufsteiger Werder Bremen vermeldet für die kommende Saison einen Neuzugang. Wie der Bundesliga-Rückkehrer am Mittwoch mitteilte, wechselt Amos Pieper von Arminia Bielefeld nach Bremen. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler kommt ablösefrei an die Weser, zur Vertragslaufzeit machte Werder keine Angaben.

Clemens Fritz , Leiter Scouting und Profifußball bei den Bremern, wurde in der Klub-Mitteilung wie folgt zitiert: " Amos bringt mit 24 Jahren schon die Erfahrung aus über 100 Profispielen mit und hat in der Bundesliga bereits über zwei Jahre seine Erfahrungen gesammelt. Wir gehen davon aus, dass er uns sofort weiterhelfen kann und freuen uns, dass er sich trotz weiterer, anderer Möglichkeiten für Werder entschieden hat." Werder-Trainer Ole Werner ergänzte: "Amos ist physisch stark, hat eine gute Spieleröffnung und bringt gutes Kopfballspiel mit. Er hat bereits unter Beweis gestellt, dass er in der Bundesliga seinen Mann stehen kann."

Mit Bielefeld stieg Pieper aus der Bundesliga ab, sein Vertrag bei den Ostwestfalen lief aus. Für die Arminia absolvierte er in den vergangenen beiden Jahren 57 Partien in der ersten Liga (ein Tor), hinzu kamen in den Jahren zuvor 39 Zweitliga-Einsätze. Die Bremer indes hatten am vergangenen Sonntag durch einen 2:0-Erfolg über Jahn Regensburg den Bundesliga-Wiederaufstieg perfekt gemacht.