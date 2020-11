"Wir haben es heute verschenkt": Werder-Ärger nach 3:5-Pleite beim VfL Wolfsburg

Ähnlich sah es Innenverteidiger Ömer Toprak. "Wir haben sehr einfache Gegentore kassiert. Wir haben das in der ersten Halbzeit hergeschenkt", sagte er. Vor allem in den ersten 45 Minuten war es spektakulär. Mit 3:2 ging es in die Pause, nachdem Leonardo Bittencourt den SVW in Führung brachte, bevor Neu-Nationalspieler Ridle Baku und John-Anthony Brooks das Spiel zwischenzeitlich für den VfL drehten. Der nach gut einer halben Stunde für Jean-Manuel Mbom eingewechselte Kevin Möhwald erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, bevor Weghorst nur 90 Sekunden später einen Angriff zur 3:2-Pausenführung veredelte. Insgesamt gab es im ersten Durchgang nur fünf Torschüsse - alle landeten im Kasten der Torhüter . In der zweiten Halbzeit waren erneut Weghorst und Bartosz Bialek vor dem Tor eiskalt. Da brachte das zwischenzeitliche Eigentor von Brooks auch nichts mehr für Bremen.

"Wir haben es heute verschenkt. Wir haben viele Zweikämpfe verloren. Die Tore waren zu billig. Wenn du drei Tore hier schießt, musst du was mitnehmen", so Toprak. Und in der Tat hätte Bremen zwischenzeitlich tatsächlich mit 4:3 in Führung gehen können. Doch Milot Rashica und Co. ließen gute Chancen liegen. Hinzu kam, dass Werder das Spiel in Unterzahl beendete, nachdem Torschütze Möhwald in der 80. Minute die Ampelkarte sah. In einer spektakulären Partie waren es am Ende die abgezockteren Wolfsburger, die den Heimsieg feiern konnten. "Die Zuschauer haben ein schönes Fußballspiel gesehen", bilanzierte Kohfeldt. "Jeder Fernsehzuschauer hatte einen tollen Abend."