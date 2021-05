Bielefeld, Werder und Köln sieglos: Dreikampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga spitzt sich zu

Der FC Augsburg und Hertha BSC jubelten nach dem perfekt gemachten Klassenerhalt , selbst das erst am Sonntag antretende Mainz 05 feierte den Bundesliga -Verbleib im Quarantäne-Hotel. Doch wo Freude ist, ist meist auch Leid: Denn für drei Teams zieht sich die Abstiegs-Schlinge einen Spieltag vor dem Saisonende bedenklich zu. Im Rennen um nurmehr einen verbleibenden Nichtabstiegsplatz kommt es beim Saisonfinale zu einem Dreikampf. Von Arminia Bielefeld , Werder Bremen und dem 1. FC Köln wird nach dem 34. Spieltag nur ein Team dem Klassenerhalt feiern können, eine Mannschaft muss in die Relegation und für einen der drei Kandidaten ist der Abstieg sogar direkt besiegelt.

Wie ist die Ausgangslage im Abstiegskampf der Bundesliga? "Wenn wir das letzte Spiel gewinnen, bleiben wir drin", sagte Bielefelds Andreas Voglsammer und sprach damit aus, was sich wohl alle drei Mitstreiter denken dürften. Denn die Konstellation in der gefährlichen Zone ist eng: Bielefeld hat nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim als Tabellen-15. mit 32 Punkten vor Werder (31) und Köln (30) die beste Chancen auf die Rettung. Der von Voglsammer und Co. angepeilte Sieg wäre gleichbedeutend mit der direkten Rettung. Für den Neuling geht es zu Mitaufsteiger VfB Stuttgart. " Nächste Woche geht es um alles ", fasste Arminia-Coach Frank Kramer die Lage am Sky-Mikrofon zusammen.

Deutlich anspruchsvoller ist da die Aufgabe von Werder Bremen, das gegen den FC Augsburg trotz längerer Überzahl nicht einmal einen Punktgewinn als Rückenwind mit in das entscheidende Wochenende nehmen konnte. Durch die 0:2-Pleite fielen die Hanseaten erstmals in dieser Spielzeit auf Rang 16 zurück. Trainer Florian Kohfeldt sprach von einem "schweren Tag für uns". Den Kopf in den Sand stecken wollte der 38-Jährige aber nicht. "Ich bin nach wie vor kämpferisch", so Kohfeldt weiter. "Anders als letztes Jahr sind wir am letzten Spieltag nicht auf jemanden angewiesen für die Relegation." Doch die Bremer, die im vergangenen Jahr gegen den 1. FC Heidenheim den Absturz ins Unterhaus vermieden, bekommen es am kommenden Samstag mit dem Tabellenachten Borussia Mönchengladbach zu tun. Von den drei Abstiegskandidaten hat Werder damit die schwierigste Aufgabe zu meistern.