Claudio Pizarro mit Doppelpack! Werder Bremen erreicht zweite Pokal-Runde ohne Probleme

Der inzwischen 40-Jährige hatte angekündigt, in seine letzte Saison als Profi zu gehen und ist schon seit Jahren Liebling der Werder-Fans. "Das macht mir viel Spaß und gibt mir Selbstvertrauen", sagte Pizarro, nachdem er als "Man of the Match" ausgezeichnet worden war, bei Sky: "Ich freue mich sehr für die Mannschaft. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung." Der Peruaner ist nun der älteste Doppel-Torschütze in der Geschichte des deutschen Cup-Wettbewerbs.