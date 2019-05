Kuriose Wette vom Werder-Sportchef: Baumann putzt Kabine bei BVB-Titelgewinn

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat sich in einem Radio-Interview auf eine kuriose Wette im Meisterschaftskampf der Bundesliga eingelassen. Sollte Borussia Dortmund am Samstag (Samstag, ab 15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) den Titel gewinnen, muss der frühere Nationalspieler die Spieler-Kabine des Bremer Bundesligisten putzen. Bei einem Bayern-Erfolg würde der Werder-Geschäftsführer einem Moderatoren-Duo von Radio Bremen Vier Eimer und Lappen übergeben. "Das Putzen dauert drei Tage, die Kabine ist groß und schmutzig", scherzte Baumann am Freitag in der "Morning Show" des Senders.