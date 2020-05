Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen live im TV und im Online-Stream sehen

Bayer Leverkusen bastelte vor der zweimonatigen Bundesliga-Zwangspause an einer beeindruckenden Serie. Zehn Spiele in Folge hatte die Elf von Peter Bosz nicht mehr verloren und positionierte sich damit vorteilhaft im Kampf um das internationale Geschäft. Mit einem Erfolg in der Partie am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) bei Werder Bremen kann die Werkself auf einen Punkt an das viertplatzierte RB Leipzig heranrücken und die Hoffnungen auf die Qualifikation für die Champions League aufrecht erhalten.