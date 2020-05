Dank Havertz-Doppelpack: Bayer Leverkusen verschlimmert Abstiegs-Sorgen von Werder Bremen

Kommentar zum Amazon-Deal für das Montagsspiel: Der US-Riese macht in der Bundesliga Ernst

In der ersten halben Stunde passierte noch wenig im leeren Bremer Stadion. Doch dann folgte ein wilder Zwischenspurt mit gleich drei Toren in fünf Minuten. Den Anfang machte Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler verwandelte eine Vorlage von Moussa Diaby, der zuvor auf dem Flügel Bremens Verteidiger Marco Friedl vernascht hatte, unter Bedrängnis per Kopf zur Gäste-Führung.