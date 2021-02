"Sind privilegiert genug": Werder-Profi Bittencourt kritisiert Rummenigge für Impf-Vorstoß

Mit Unverständnis hat Werder-Profi Leonardo Bittencourt auf den Impf-Vorstoß von Karl-Heinz Rummenigge reagiert. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München hatte am Dienstagabend für eine Einbindung des Fußballs in die Corona-Impfkampagne geworben und gegenüber Sport1 gesagt: "Lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung." Aussagen, die Bittencourt nicht nachvollziehen kann.

