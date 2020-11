"Führe keinen Machtkampf": Werder-Boss Bode weist Kritik an geplanter Baumann-Verlängerung zurück

Aufsichtsrats-Chef Marco Bode von Werder Bremen möchte den auslaufenden Vertrag mit Geschäftsführer Frank Baumann verlängern und hat die teilweise prominente Kritik daran entschieden zurückgewiesen. „Ich führe hier keinen Machtkampf. Wir versuchen, das Richtige zu tun, um Werder in einer schwierigen Lage durch die Krise zu führen“, sagte der frühere Nationalspieler in einem Interview der Sendung "Sportblitz" von Radio Bremen. Mit Baumann werde man „in Kürze Gespräche führen. Der Aufsichtsrat hat sich jetzt entschieden, das zu tun und mit dem Ziel, mit Frank zu verlängern. Ein explizites Timing gibt es nicht. Aber wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Wochen angehen und sehen, wie schnell wir uns einigen.“

Anzeige