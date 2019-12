Werder-Boss Marco Bode über Polizeikosten: "Werden keine Rechnungen bezahlen"

Bode: "Wollen Gästefans und tolle Atmosphäre bei uns"

Der Klub sei der Meinung, "dass die Verantwortung, was diese Kosten betrifft, nicht allein bei uns liegen kann . Wenn das Land Bremen oder der Senat die DFL verklagt, geht es nicht, dass wir alles bezahlen. A kann ja nicht B verklagen, und C zahlt. Ein Verzicht auf Gästefans zur Kostensenkung der Polizei-Einsätze ist laut Bode kein Thema. "Das ist völlig ausgeschlossen", sagte er. "Wir wollen Gästefans und damit eine tolle Atmosphäre bei uns haben."

Bode hatte sich bereits nach dem Entscheid der DFL-Mitglieder mit Bayern-Boss Rummenigge gezofft. Rummenigge hatte den Bremern vorgewofen, sich gegenüber den anderen Vereinen in der DFL nicht solidarisch zu verhalten. "Der Solidargedanke war immer eine Stärke aller Mitglieder der DFL, die Werder Bremen auch in dieser Angelegenheit nicht in Frage stellen sollte", hatte er gemahnt. Daraufhin konterte Bode: "Karl-Heinz Rummenigge und wir haben offensichtlich eine unterschiedliche Auffassung davon, was Solidarität bedeutet."