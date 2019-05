Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen empfängt Borussia Dortmund

Das Frust-Foul von Marco Reus bei der Derby-Pleite gegen den FC Schalke 04 könnte Borussia Dortmund im noch immer offenen Meisterschaftsfinale den entscheidenden Nachteil bringen. Der 29-Jährige fehlt seinem Klub im Endspurt und Titel-Fernduell mit Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München. Die Zwei-Spiele-Sperre für den Rotsünder zwingt BVB-Coach Lucien Favre zunächst im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) zum Umbau der Offensive.

Der nun noch immer knappe Rückstand von zwei Zählern macht dem BVB vor der Partie in Bremen neuen Mut. "Nach der Derby-Niederlage waren alle in einer tiefen Depression", sagte Zorc: "Jetzt ist wieder alles offen. Und wir werden - solange es möglich ist, Meister zu werden - alles dafür tun." Laut Favre wissen auch die Spieler, dass die Titelchance noch da ist: "Aber wir müssen in Bremen eine Top-Leistung bringen, wenn wir gewinnen wollen."