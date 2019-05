Aber: Wo steht denn geschrieben, dass der BVB es ohne Reus nicht kann? Fünf Liga-Spiele hat der Kapitän der Borussia in dieser Saison gefehlt, nicht ein einziges Mal ging man als Verlierer vom Platz! Das muss aus Dortmunder Sicht auch in Bremen so bleiben, denn sonst wäre der Meisterschaftszug am 32. Spieltag wohl endgültig abgefahren. Auch, wenn Coach Lucien Favre (61) sich nun endlich kämpferisch gibt. „Es ist wieder alles möglich“, sagte der Schweizer am Freitag in Dortmund in der Pressekonferenz zum Spiel, „um in Bremen zu gewinnen, müssen wir eine Topleistung bringen.“