Werder-Boss Baumann lässt Zukunft von Trainer Kohfeldt offen: "Keine Nibelungentreue"

Der Trainerstuhl von Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt wackelt nach der 1:3-Pleite gegen Union Berlin – der siebten Bundesliga -Niederlage in Serie – gewaltig. Geschäftsführer Frank Baumann vermied ein klares Bekenntnis zu dem Mann, hinter dem er bei den Trainer-Diskussionen im vergangenen Jahr im Abstiegskampf bis zum Schluss bedingungslos gestanden hatte. " Unsere Enttäuschung ist sehr, sehr groß. Es ist selbstverständlich, dass wir uns Gedanken machen, wie wir uns aus dieser dramatischen Situation befreien können ", sagte Baumann bei Sky90.

Dass es ihm nicht gelungen ist, die Mannschaft weiterzuentwickeln und wie geplant stabil in der Liga zu halten, nervt den Coach selbst. Auch, weil die Lage diesmal noch ernster ist. "Wir müssen es jetzt in viel kürzerer Zeit schaffen, eine Umkehr zu schaffen. Es ist eine sehr schlechte Situation, die wir mit aller Kraft bekämpfen müssen", sagte Kohfeldt, der mit seiner Mannschaft nur noch einen Punkt von Relegationsplatz 16 entfernt ist. "Wenn man sieben Spiele in Folge verliert, kann man nicht einfach zur Tagesordnung zurückkommen. Wir haben gestern schon diskutiert, diskutieren heute und werden auch morgen diskutieren", erklärte auch Baumann.