Werder-Boss Klaus Filbry verteidigt Baumann: "Zu Unrecht in eine Sündenbock-Rolle gedrängt"

Die kritischen Stimmen bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen mehren sich. Besonders Geschäftsführer Frank Baumann geriet nach den jüngsten personellen Entwicklungen mit Blick auf die Kaderplanung ins Kreuzfeuer der Fans. Werder-Boss Klaus Filbry kann die Reaktion der Bremer Anhänger zumindest teilweise nachvollziehen. "Es ist eine große Unzufriedenheit da. Das ist nach einem Abstieg auch absolut verständlich", erklärte der 54-Jährige im Interview mit der Bild.

Wie bereits zuvor Aufsichtsratschef Marco Bode nimmt aber auch Filbry den ehemaligen Kapitän der Bremer in Schutz. "Frank leistet gute Arbeit, er hat zusammen mit Clemens Fritz in einem sehr schwierigen Markt sehr gute Transfererlöse erzielt", so der Klub-Chef. "Der Transfermarkt ist nun mal sehr schwierig. Dennoch haben wir vier Spieler verpflichtet und sind ein Vor-Risiko gegangen." Bislang stehen die Transfers von Kyu-hyun Park (Ulsan Hyundai), Nicolai Rapp (Union Berlin), Anthony Jung (Bröndby IF) und Lars Lukas Mai (ausgeliehen vom FC Bayern) auf der Habenseite der Hanseaten.

Die Abgänge wiegen indes deutlich schwerer. Allein in den letzten Tagen verließen mit Yuya Osako, Johannes Eggestein, Josh Sargent, Ludwig Augustinsson und zuletzt auch Maximilian Eggestein gleich fünf Leistungsträger den Nordklub. Die Fans der Grün-Weiße schossen sich auf Baumann ein. "Für mich ist Frank zu Unrecht in eine Sündenbock-Rolle gedrängt worden", verteidigt Filbry den 45-Jährigen weiter. Der Werder-Boss betonte indes einmal mehr, unter welch schwierigen Voraussetzungen Baumann auf dem Markt handeln muss. So müssen die Bremer zunächst Einnahmen generieren, um das durch die Corona-Krise entstandene wirtschaftliche Loch zu stopfen und selbst tätig zu werden.

Filbry: "Panik-Transfers wird es bei uns nicht geben" "Durch Corona fehlen uns 35 Millionen, durch den Abstieg weitere rund 35 Millionen", wird Filbry konkret. "Wir haben Kredite aufgenommen, eine Anleihe ausgegeben und sichern uns jetzt Transfererlöse. Wir haben unser Ziel fürs Erste erreicht. Wir nehmen aber wahr, dass es vielen Fans bei der Umgestaltung des Kaders nicht schnell genug geht." Obwohl der Kader bereits zum aktuellen Zeitpunkt "wettbewerbsfähig" sei, sucht der SVW besonders auf den Außenpositionen und im Sturm-Zentrum noch nach Verstärkungen. "Panik-Transfers wird es bei uns aber nicht geben. Jeder muss uns weiterbringen“, betont Filbry.