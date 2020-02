Bremen vor Pokalkracher gegen den BVB in der Krise: Das sind die Gründe für die Werder-Krise

Werder hat drei große Probleme

... das Geldproblem : Werder will aus sich "selbst heraus" (Aufsichtsratsboss Marco Bode) erfolgreich sein – ohne Investor. Und mit Transfers auf Pump ist vorgezeichnet, was kommen könnte: Dass Milot Rashica, Werders bester Spieler, geht. Denn für die geborgten Ömer Toprak (2020), Leonardo Bittencourt (2020) und Selke (2021) gelten Kaufpflichten (wenn Werder Erstligist bleibt) im Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen Euro. Millionen, die Werder vor sich her schiebt. Ein Rashica-Verkauf (Marktwert: 35 Millionen Euro) würde sie bringen.

... das Kruse-Problem: Max Kruse verteilt die Bälle längst bei Fenerbahçe Istanbul, Bremen konnte ihn nicht ersetzen. Yuya Osako schafft es nicht, Michael Gregoritsch (damals Augsburg, jetzt Schalke) war zu teuer. Geld, das ein Verkauf von Maximilian Eggestein (Marktwert: 23 Millionen Euro) hätte einbringen können. Er wurde gehalten, läuft seiner alten Form hinterher. Kohfeldt bekommt ihn nicht aus dem Tief. Dass Stürmer Niclas Füllkrug, aus Hannover geholt, sich das Kreuzband reißt, konnte keiner ahnen – Werder-Pech 2019/2020.

In der letzten Saison warf Werder den BVB aus dem Pokal - ein gutes Omen?

Und nun? Wartet Bremen auf einen Effekt, der Auftrieb gibt. Ausgerechnet jetzt rollt der torhungrige BVB an. Kohfeldt: "Wir haben wenig zu verlieren in diesem Spiel." Vergangene Saison warf Werder die Borussia raus – allerdings in Dortmund. Und das Wohninvest Weserstadion, so der offizielle Name, ist längst keine Festung mehr. Fünf Punkte holte Bremen in der Liga daheim, nur achtmal trötete dabei das Torsignal. Werder will das gegen den BVB ändern, wieder laut sein, ein Highlight setzen. "Ganz fest" haben sie sich das vorgenommen, sagt Kohfeldt. Optimismus am 4. Februar, Werders 121. Geburtstag.