Werder Bremen gegen den BVB live im TV und im Online-Stream sehen

Der Größe der anstehenden Aufgabe ist sich der Übungsleiter der Hanseaten jedoch bewusst. "Der BVB ist natürlich haushoher Favorit und gerade eines der formstärksten Teams in Europa. Aber wir gehen mit dem Ziel ins Spiel, es zu gewinnen", so Kohfeldt. In der Bundesliga stecken die Norddeutschen nach wie vor in einer tiefen Krise. Acht der vergangenen neun Spiele gingen verloren, nur zum Rückrunden-Auftakt bei Fortuna Düsseldorf gab es einen Sieg (1:0). Der Rückstand auf das rettende Ufer wird für den aktuellen Tabellenvorletzten immer größer. Ein Dreier käme den Bremern also gerade recht. Dank der Rückkehr von Theodor Gebre Selassie in der Vorwoche sowie Ludwig Augstinsson zum BVB-Spiel, entspannt sich zumindest die Personalsituation leicht.