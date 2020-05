Bericht: Werder Bremen will Staatskredite beantragen - Auch BVB soll über Hilfen nachdenken

Die Corona-Krise hat vielen Bundesliga-Klubs stark zugesetzt - so auch Werder Bremen. Der Tabellen-17. kämpft derzeit im Abstiegskampf um seine sportliche Existenz - und auch finanziell sieht es beim Nordklub aktuell nicht gut aus. Geschäftsführer Klaus Filbry hatte Anfang Mai bereits öffentlich gemacht, dass der Klub Schulden aufnehmen musste - und Einnahmen von bis zu 45 Millionen Euro wegbrechen könnten. Laut eines Spiegel-Berichts will Werder die Krise nun auch mit Hilfe des Staates überwinden. So sollen die Bremen kurz vor der Aufnahme eines Kredits bei der staatlichen KfW-Bank stehen.