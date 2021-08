Werder-Chef Bode nimmt Baumann in Schutz: Fan-Kritik "nicht fair" – Trennung keine Option 

Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode hat Geschäftsführer Frank Baumann nach der heftigen Fan-Kritik während und nach der 1:4-Niederlage gegen den SC Paderborn am Sonntag in Schutz genommen. " Es ist nicht fair, wenn sich die Fans jetzt einen Schuldigen herauspicken . Wir alle, die gesamte Geschäftsführung und der Aufsichtsrat, bestimmen den Kurs des Klubs", sagte Bode bei deichstube.de. Eine Trennung von Baumann komme nicht infrage. " Nein, das werden wir nicht machen ", antwortete Bode auf ein entsprechende Frage.

Baumann steht bei den Anhängern des Bundesliga-Absteigers in der Kritik, weil die Grün-Weißen auch nach drei Spieltagen in der Zweiten Liga immer noch ohne zahlreiche dringend benötigte Neuzugänge dastehen. Zuletzt verließen mit Yuya Osako, Johannes Eggestein, Josh Sargent und Ludwig Augustinsson gleich vier Leistungsträger den Klub. Die Bremer müssen zunächst Einnahmen generieren, um das 40-Millionen-Euro-Corona-Loch zu stopfen und selbst tätig zu werden. "Das ist ja nichts, was Frank sich ausgedacht hat", sagte Bode.