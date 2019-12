Werder-Star Claudio Pizarro vor Duell beim FC Bayern München: Kuriose Anekdote zu Kult-Stürmer Ailton

Stürmer-Oldie Claudio Pizarro von Werder Bremen bestreitet am Samstag (15.30 Uhr, hier im Liveticker ) sein wahrscheinlich letztes Duell bei seinem Ex-Klub FC Bayern München . Im Interview mit dem Portal transfermarkt.de erinnert sich der 41-Jährige an seine Bundesliga-Anfänge bei Werder - an der Seite von Kult-Angreifer Ailton . Im Jahr 2000 spielten die beiden mit vier Gelben Karten vorbelasteten Angreifer vor dem vorletzten Spiel vor Weihnachten bei Energie Cottbus mit dem Gedanken, sich absichtlich eine Sperre einzuhandeln, um früher in den Urlaub fliegen zu können. "Wir haben natürlich darüber gesprochen, aber das war alles nur ein Spaß", versicherte Pizarro. Bremens damaliger Coach Thomas Schaaf teilte den Humor nicht - und verdonnerte die beiden Südamerikaner dazu, mit zum letzten Spiel nach Unterhaching zu reisen und die Mannschaft im Fanblock zu unterstützen.

Mittlerweile ist Pizarro - mit kurzen Unterbrechungen wegen seines Wechsels zum FC Chelsea 2007 und 2009 - seit fast 20 Jahren in Deutschland. Dass er so lange bleiben würde, gibt der Peruaner zu, "war in dieser Form natürlich nicht geplant. Es hat sich mit der Zeit so ergeben. Und ich denke, ich werde auch noch ein bisschen hier bleiben." Zwar will er seine Bundesliga-Karriere zum Saisonende im Frühjahr 2020 beenden. Über einen möglichen Abschluss bei seinem Ex-Klub Alianza Lima in Perus Hauptstadt hat Pizarro aber noch nicht entschieden. "Ich war noch nie Meister in Peru, das würde ich gerne schaffen. Ob das passieren wird? Das weiß ich nicht", betont Pizarro.