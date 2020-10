Positiver Corona-Test bei Werder Bremen: Mannschaft vor Hoffenheim-Spiel in Quarantäne

Ein Profi des Bundesligisten Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Spieler, der am Mittwoch getestet worden war und dem es nach Vereinsangaben vom Donnerstag gut geht, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Für einen weiteren Profi sowie ein Mitglied des Funktionsteams hat das zuständige Gesundheitsamt trotz negativer Testergebnisse eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Der betroffene Spieler weist nach Angaben der Bremen "keinerlei Symptome auf.

Die übrigen Profis, die Trainer und das komplette Funktionsteam bleiben zudem freiwillig bis zum nächsten Test am Freitag zu Hause. Ein für diesen Donnerstag angesetztes Regenerationstraining fällt aus. Werder empfängt am Sonntag die TSG Hoffenheim zum Bundesliga-Heimspiel. Die Vorbereitung auf die Partie soll nach den Tests am Freitag nach Klubangaben "zeitnah" wieder aufgenommen werden.