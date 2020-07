Werder Bremen dank Nullnummer in Relegation weiter zuversichtlich - "Offenes Finale" in Heidenheim

"Durchziehen" - das konnte Heidenheim in dieser Saison vor allem im eigenen Stadion. In der Heimtabelle belegte der Drittplatzierte der 2. Bundesliga Platz zwei (37 Punkte). Auf fremden Plätzen holte das Team von Frank Schmidt hingegen nur 18 Punkte, was Platz 13 in der Auswärtstabelle bedeutet. Der Glaube an den Aufstieg ist beim Zweitligisten nach dem ersten Duell gewachsen. Bremens Stürmer Niclas Füllkrug weiß hingegen um die Auswärtsstärke seines Teams: "Wir können mitnehmen, dass wir heimschwach und auswärtsstark sind." Auch darauf setzen sie Hanseaten - 22 Punkte holte Bremen in der Bundesliga in der Fremde, nur neun zuhause.