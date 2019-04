Werder-Star Davy Klaassen hofft auf Europa League: "Noch ein paar Mal gewinnen"

Rekordeinkauf Davy Klaassen glaubt immer noch an eine Europa-League-Chance mit seinem Verein Werder Bremen. „Es kann nur bergauf gehen“, sagte der 26 Jahre alte Niederländer am Dienstag nach dem unglücklichen Pokal-Aus gegen Bayern München und der 1:4-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga.

"Wir müssen nicht jede Woche auf die Tabelle schauen. Egal, ob man auf oder etwas hinter den europäischen Plätzen steht: Wir haben drei geile Spiele vor uns, die wir gewinnen wollen."