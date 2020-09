Sargent und Chong treffen für Werder: Bremen müht sich gegen Carl Zeiss Jena in die nächste Pokalrunde

Werder Bremen hat sich in die 2. Runde des DFB-Pokals gemüht. Der Bundesligist kam am Samstagabend in der Erstrundenpartie bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena zu einem 2:0-Sieg. Josh Sargent und Neuzugang Tahith Chong erzielten die Treffer in Jena. Damit setzten sich bis auf Hertha BSC, die bereits am Freitag bei Eintracht Braunschweig scheiterten, bislang sämtliche Erstliga-Teams gegen die unterklassigen Gegner durch.

Werder tat sich im Ernst-Abbe-Sportfeld, wo 1600 Zuschauer zugelassen waren, jedoch gerade im ersten Durchgang schwer, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Defensiv agierten die Bremer behäbig, offensiv tasteten sie sich nur vereinzelt vor. Bezeichnend: Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie war zunächst der gefährlichste Werder-Profi, kam dreimal zum Torabschluss, darunter war ein Treffer an den linken Pfosten in der 18. Minute. Leonardo Bittencourt (20., 30.) und Yuya Osako (27.) verfehlten mit ihren Versuchen aus der Distanz das Jenaer Tor.