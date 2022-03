2. Liga kompakt: Füllkrug führt Werder zurück an die Spitze - Düsseldorf unter Thioune weiter im Aufwind

Werder Bremen - Dynamo Dresden 2:1 (2:1) Werder Bremen hat die Tabellenführung in der 2. Liga zurückerobert. Nachdem Darmstadt 98 am Freitagabend durch ein 3:2 gegen den 1. FC Heidenheim an die Spitze geklettert war, konterten die Hanseaten am Sonntag mit einem 2:1 (2:1) gegen Dynamo Dresden und schoben sich wieder an den Hessen vorbei. Durch den neunten Sieg im zehnten Spiel unter Trainer Ole Werner und die Patzer einiger Konkurrenten hat Werder nun schon sechs Punkte Vorsprung auf den vierten Platz des Klassements. Matchwinner gegen Dresden war Niclas Füllkrug, der den frühen Rückstand durch Ransford-Yeboah Königsdörffer (2.) zunächst ausglich (16.) und noch vor der Pause in eine Führung verwandelte (45.). Bei Dresden erlebte der neue Coach Guerino Capretti somit ein punktloses Debüt. Dynamo wartet nun schon seit Mitte Dezember auf einen Sieg und stürzt in der Tabelle auf den Relegationsplatz. Anzeige

Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 3:0 (2:0) Fortuna Düsseldorf bleibt unter Trainer Daniel Thioune ungeschlagen. In der vierten Partie unter ihrem neuen Coach kamen die Rheinländer zu einem souveränen 3:0 (2:0) gegen Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt und schieben sich durch einen beachtlichen Zehn-Punkte-Zwischensprint immer mehr in Richtung Mittelfeld des Klassements. Winter-Zugang Daniel Ginczek stellte die Weichen am Sonntag früh auf Sieg (4.). Matthias Zimmermann (35.) und Khaled Narey (50.) erhöhten im weiteren Verlauf der Partie. Der seit vier Spielen sieglose FCI, der nach einer Gelb-Roten Karte für Marcel Gaus (57.) lange in Unterzahl agieren musste, kann zunehmend für die 3. Liga planen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt inzwischen 13 Punkte.