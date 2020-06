Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Werder Bremen kommt mit Dampf aus der Corona-Unterbrechung. Sieben Punkte sammelten die Hanseaten in den vier Partien nach der Zwangspause und schöpften damit neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt. Am Mittwoch ergibt sich im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) die nächste Gelegenheit, die Lücke zum rettenden Ufer zu schließen. Denn nach dem Sieg gegen Schalke 04 (1:0) fehlen nur noch drei Punkte bis zu Relegationsplatz 16. Und bereits im Hinspiel konnte das Team von Florian Kohfeldt gegen Frankfurt punkten (2:2).

Hoeneß glaubt nicht an Havertz-Transfer zum FC Bayern - Hoffnung auf Sané und "relativ tolle Generation"

Auch Eintracht Frankfurt konnte am vergangenen Spieltag endlich wieder gewinnen und somit den freien Fall stoppen. Nach vier Pleiten in den jüngsten fünf Pflichtspielen war plötzlich auch das Thema "Abstieg" bei den Hessen wieder präsent. Beim VfL Wolfsburg (2:1) gelang nun der erlösende Dreier, wodurch die Elf von Adi Hütter sich vorerst ein Fünf-Punkte-Polster auf Platz 16 aufbaute. Beim Tabellen-Vorletzten kann das Abstiegsgespenst nun vollends vertrieben werden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die Eintracht ihre Auswärtsschwäche ablegt. Als schwächstes Bundesliga-Team jenseits der Heimat könnten die Geisterspiele den Hütter-Schützlingen aber in die Karten spielen.