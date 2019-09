Es ist ein Duell zweier Fehlstarter! Die Partie Werder Bremen gegen FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) wird für beide Teams vor der Länderspielpause richtungweisend sein.

Während der FC Augsburg am zweiten Spieltag zu einem 1:1 gegen Aufsteiger Union Berlin kam, das am Samstagabend beim 3:1 gegen Borussia Dortmund auftrumpfte, steht Werder nach zwei Spieltagen noch ohne Punkte da. Die Bremer verloren den Auftakt mit 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf und mussten dabei die erste Niederlage gegen die Rheinländer seit 1977 hinnehmen. Dazu kam am vergangenen Wochenende ein 2:3 bei 1899 Hoffenheim.

Unter Trainer Florian Kohfeldt (37) hat Werder Bremen alle drei Duelle gegen die Fuggerstädter gewonnen. Das 4:0 vor heimischem Publikum war zudem der höchste Sieg der Werderaner in der Saison 2018/2019. Entsprechend selbstbewusst geht man es an der Weser an: "Es geht formal darum, endlich Punkte zu sammeln", erklärte Kohfeldt in der Pressekonferenz zum Spiel, "die Null nervt mich, wir wollen so nicht in die Pause gehen." Auf "50:50" beziffert Werders Manager Frank Baumann die Chance auf einen Einsatz von Neuzugang Michael Lang (28) von Borussia Mönchengladbach am Sonntag. Der Schweizer Innenverteidiger kostete die Bremer dank Ausstiegsklausel nur 2,5 Mio. Euro.

40 ehemalige Profis von Werder Bremen und was aus ihnen wurde Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©

Anzeige

Trotz der letzten drei sieglosen Spiele gegen Bremen: Der FC Augsburg gewann gegen kein Team in der Bundesliga häufiger als gegen Werder Bremen. In 16 Duellen landete der FCA acht Siege und erzielte dabei auch die meisten Tore seiner Bundesliga-Historie (29). "Wir müssen uns in Bremen auf alles einstellen, sie sind immer für eine Überraschung gut", so FCA-Trainer Martin Schmidt. Ein Transfer von FCA-Stürmer Michael Gregoritsch (25) ist derweil wohl kein Thema mehr. "Wenn es die Umstände zugelassen hätten, wäre ich gewechselt", gestand der Österreicher in einem Kicker-Interview, "aber ein Transfer muss für alle Seiten passen und das war nicht der Fall."

Der SPORTBUZZER zeigt euch die aktuellen Vertragslaufzeiten aller Spieler von Werder Bremen. Klickt euch durch! Der SPORTBUZZER zeigt euch die Vertragslaufzeiten der Spieler von Werder Bremen ©

Wie sehe ich das Spiel Werder Bremen gegen FC Augsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1. Reporter ist Michael Born.

Wird Werder Bremen gegen FC Augsburg live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Werder Bremen gegen FC Augsburg gibt es im Free-TV am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen. Der seit dieser Saison ebenfalls ausführende Streamingdienst DAZN zeigt 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls Highlights des Spiels im Zusammenschnitt.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen FC Augsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Werder Bremen gegen FC Augsburg an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15:15 Uhr.

SPORTBUZZER-Aktion: Stimme über die Startelf von Rafas HSV-Stars ab – und werde ihr Co-Trainer neben Thomas Doll!