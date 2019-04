DFB gibt zu: Bayern-Elfmeter im Pokalspiel gegen Bremen war "nicht korrekt"

Schiedsrichter Daniel Siebert hatte nach einem leichten Kontakt von Bremens Gebre Selassie an Bayerns Kingsley Coman sofort auf Elfmeter entschieden und den Videoassistesten nicht um Untersützung gebeten. Robert Lewandowski verwandelte anschließend den spielentscheidenen Strafstoß zum 3:2-Endstand für die Bayern. "Wir erwarten zwar, dass der Video-Assistent eine fachliche Einschätzung vornimmt, ob eine Situation in einem klar strafbaren oder nicht strafbaren Bereich liegt. Und ob eine falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters vorliegt. Ist einer der Faktoren aus Sicht des Video-Assistenten offensichtlich der Fall, muss es aber unbedingt zu einem On-Field-Review kommen", so Drees we