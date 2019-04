DFB-Pokal-Halbfinale im Liveticker: Werder Bremen erwartet den FC Bayern

Der FC Bayern kämpft ums Double, Niko Kovac um den Final-Hattrick - und Werder Bremen um den ersten Titel seit zehn Jahren. Vor dem Halbfinale des DFB-Pokals packt dieser legendäre Nord-Süd-Klassiker beide Vereine emotional so stark wie schon lange nicht mehr (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).

"Werder Bremen kann nach langer Zeit mal wieder ein Finale erreichen. Ich glaube, dass die ganze Stadt und das Publikum elektrisiert sind", umschrieb Bayern-Coach Kovac die Bedeutung der letzten Hürde vor dem Finale am 25. Mai in Berlin. "Das ganze Land, die ganze Welt schaut auf das Pokalfinale. Ein Teil dessen zu sein, ist schon etwas Tolles."

Werder erlebt unter Trainer Florian Kohfeldt eine wahre Renaissance und hat nach frustrierenden Jahren auch in der Bundesliga wieder den Anschluss zu den Spitzenklubs hergestellt - auch wenn das erste der beiden April-Duelle gegen die Bayern am Samstag mit 0:1 verloren wurde. Das erste Endspiel seit 2010 lockt, der erste Titel seit dem Pokalsieg 2009 ist der hanseatische Traum. "Die Art und Weise, wie man über Werder Bremen spricht, hat sich in den letzten zwölf bis 15 Monaten verändert. Aber das Pokalfinale wäre noch einmal ein Ausrufezeichen", sagte Sportchef Frank Baumann.