Werder-Woche gegen die Bayern, Teil zwei! Die Norddeutschen haben in der Partie Werder Bremen gegen FC Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) die Chance, vor heimischem Publikum erstmals seit 2010 wieder ins Pokalfinale einzuziehen. Bremen gegen Bayern, das war vor neun Jahren auch das Finale, die Hanseaten gingen damals mit 0:4 in Berlin gegen die Münchner unter und Bayerns Trainer-Feierbiest Louis van Gaal kam zu seinem einzigen Double als Coach des deutschen Rekordmeisters und Pokalsiegers.

Die Bayern gehen nach dem 1:0 im Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag auch im Pokal-Halbfinale im Weserstadion als Favorit ins Spiel. Dennoch setzen die Bremer und ihre Fans alles dagegen. Ähnlich wie im Fast-Abstiegsjahr 2016 solle es am Mittwoch eine Neuauflage der ,,Green-white Wonderwall", jenes unvergessenen Empfangs der Mannschaft vorm Stadion geben. Werders Sportvorstand Frank Baumann sieht das Weserstadion ,,als einen wesentlichen Faktor" an. ,,Wie immer und es ist egal, wer der Gegner ist", sagte Baumann vor dem Spiel. Selbstbewusste Töne kommen auch von den Werder-Spielern. ,,Unser Selbstvertrauen ist nicht gebrochen", sagt Werder-Kapitän Max Kruse, ,,am Mittwoch greifen wir wieder an."