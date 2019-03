Zum 100. Mal steigt die Partie Werder Bremen gegen FC Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in der Fußball-Bundesliga! Von den bisherigen 99 Duellen gingen 42 an die Bremer, davon 27 im heimischen Weserstadion. Schalke gewann 37-mal, dabei nur 14 Partien in Bremen.

Die Bremer gewannen die letzten beiden Partien gegen ,,Königsblau" und gehen - auch mit Blick auf das 0:4-Desaster des FC Schalke am vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf - als Favorit in diese Partie. Suat Serdar ist auf Schalker Seite gesperrt. ,,Ich glaube schon, dass die Situation auf Schalke Auswirkungen auf das Spiel haben wird", ist Werder-Coach Florian Kohfeldt (36) sicher, ,,ich glaube dennoch, dass sie geschlossen auftreten werden und Härte ins Spiel bringen werden." Schalkes angezählter Trainer Domenico Tedesco (33): ,,Nach dem Spiel gegen Düsseldorf können wir nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir werden alle möglichen Knöpfen drücken müssen, um das Vertrauen zurück zu zahlen." Schalke wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg. Werder Bremen blieb in dieser Saison im eigenen Stadion noch nie ohne Tor, umgekehrt ist nur Schalke im Weserstadion in 12 Spielen ohne Gegentor geblieben.

Wie sehe ich das Spiel Werder Bremen gegen FC Schalke 04 live im TV?

Das Heimspiel von Werder Bremen gegen FC Schalke 04 wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Weserstadion.

Wird die Partie Werder Bremen gegen FC Schalke 04 live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Werder Bremen gegen FC Schalke 04 ist am Samstag ab 18.30 Uhr in der Sportschau im Ersten zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie am Freitag ab 22.30 Uhr in einer längeren Zusammenfassung. DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr zu sehen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen FC Schalke 04 bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Werder Bremen gegen FC Schalke 04 an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

