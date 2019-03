Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen erwartet den FC Schalke

Charaktertest für die Spieler, Stresstest für den Trainer: Beim FC Schalke 04 fokussiert sich alles auf die Leistung der zuletzt desolat aufgetretenen Mannschaft im Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen. Domenico Tedesco lässt beim auch für ihn so wichtigen Auftritt im Weser-Stadion am Freitagabend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) keine Ausreden und Alibis mehr gelten.

"An erster Stelle im Abstiegskampf, und da sind wir jetzt, steht für uns der Charakter des Spieler. Wir haben schon oft Spiele aufgrund des Charakters gewonnen. Das ist in dieser Situation wichtiger denn je", sagte der 33-Jährige.

Tedesco, der durch sein bescheidenes und eloquentes Auftreten bei den Schalke-Fans und im gesamten Verein höchstes Ansehen genießt, bediente sich bei der Pressekonferenz am Donnerstag einer für ihn höchst ungewöhnlichen Wortwahl, die ihm fast ein wenig peinlich war: "Wir haben uns - entschuldigen Sie den Ausdruck - in die Scheiße reingeritten und müssen da gemeinsam wieder rauskommen."