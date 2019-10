Werder Bremen verliert Testspiel beim FC St. Pauli - beeindruckende Kulisse am Hamburger Millerntor

Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel beim FC St. Pauli mit 0:1 (0:0) verloren. Vor 12 679 Zuschauern am Hamburger Millerntor schoss Youba Diarra in der 53. Minute das Tor für den Zweitliga-Klub. Der Sieg für die Hamburger war verdient, weil sie schon in der ersten Halbzeit mehrere klare Chancen hatten.