Fix: Werder Bremen verpflichtet Junioren-Nationalspieler Felix Agu vom VfL Osnabrück 

Werder Bremen stellt weiter die Weichen für die Zukunft. Der Bundesligist hat am Donnerstag die Verpflichtung von U21-Nationalspieler Felix Agu (20) bekanntgegeben. Der Außenverteidiger kommt vom Zweitligisten VfL Osnabrück an die Weser und wird ab dem Sommer für Werder spielen. Der Vertrag des künftigen Bremers in Osnabrück läuft Ende der Saison aus, daher kostet er Werder keine Ablöse.