Werder-Trainer Kohfeldt bleibt trotz Werder-Pleite im Tunnel: "Ein Rückschlag, kein K.o.-Schlag"

Werder Bremen hatte sieben Punkte aus drei Spielen geholt und in dieser Phase nicht ein Gegentor kassiert. Dementsprechend selbstbewusst gingen die Hanseaten das Bundesliga-Nachholspiel am Mittwochabend im Weserstadion gegen Eintracht Frankfurt an. Die Hessen bremsten die Bremer Aufholjagd mit einem 3:0-Erfolg allerdings hart. "Das ist nichts, was uns jetzt umhaut, ein Rückschlag, aber kein K.o.-Schlag", resümierte Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel am Sky-Mikrofon.

Der 37-Jährige attestierte seiner Truppe eine vor allem im ersten Durchgang gute Leistung. "In der ersten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, in der zweiten haben wir dann nicht mehr gut genug verteidigt", analysierte er. "Mit Ball waren wir dann zu überhastet, und dann ist es das Spiel, das Eintracht will." Vor allem das 0:1 durch André Silva (60.) hatte ihm gar nicht geschmeckt. Der Portugiese hatte eine Flanke von Filip Kostic freistehend zwischen Niklas Moisander und Marco Friedl eingeköpft – in dieser Saison ein typisches Werder-Gegentor. "Beim 0:1 sind wir im Strafraum in Überzahl und müssen da in der Mannorientierung bleiben, das ist ein Thema bei uns", monierte Kohfeldt sichtlich angefressen.

Moisander zum 0:1: "Ich war zu weit weg"

Kapitän Niklas Moisander übernahm die volle Verantwortung für das Gegentor. "Bei der Flanke müssen wir nah am Mann bleiben und ich war zu weit weg", gestand er und bestätigte auch: "Ich glaube, wir haben bis zum 0:1 gut gespielt, haben ein paar Möglichkeiten gehabt, aber dann haben wir defensiv nachgelassen." Das sah auch Kohfeldt so. "In der letzten halben Stunde haben nicht mehr alle das gemacht, was wir besprochen haben. Das geht nicht, dann schaffen wir es nicht."

Kohfeldt: "Erste Halbzeit macht Mut"

Auch die beiden folgenden Treffer des eingewechselten Stefan Ilsanker (81.,90.) waren Kohfeldt ein Dorn im Auge, weil ihnen jeweils Standardsituationen voraus gingen – ebenfalls ein leidiges Werder-Thema in dieser Saison. Trotzdem bemühte sich der Trainer um Fokus auf die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf. "Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Unsere erste Halbzeit macht uns ja Mut für das, was kommt, die zweite hat uns aber eben auch gezeigt, was wir besser machen müssen", meinte er mit Ausblick auf die Partien gegen direkte Konkurrenten wie Paderborn, Mainz oder scheinbar überlegene Gegner wie den FC Bayern.